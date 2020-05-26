"Наши посикунчики — лучшие". Как в Перми ждут возвращения туристов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Директор пермской гостиницы "Урал" Ольга Земцова, несмотря на эпидемию коронавируса, сохраняет штат сотрудников и не приостанавливает работу – в номерах в эти дни проводят необходимую ежегодную генеральную уборку. Крупнейший отель края продолжает принимать постояльцев, пусть и совсем немного.

"Мы не закрылись и объявили себя предприятием, работающим непрерывно. Все равно люди приезжают в город из соседних регионов - из Екатеринбурга, Уфы, Ижевска - в командировки. Четыре-пять человек приезжают ежедневно и останавливаются на пару дней – для нас это, конечно, очень мало, в обычное время у нас бывают заезды и до 150-200 человек", - рассказывает Ольга.

Примерно год назад в это же время она с коллегами разрабатывала новую услугу для приезжающих – дегустацию прикамской кухни, которая сопровождается интересным рассказом экскурсовода. "В меню у нас все, начиная от соленостей, шанег, пирожков до посикунчиков - маленьких жареных пирожков с мясом, которые, я считаю, в Перми у нас - самые вкусные. Дегустацию мы организовали с нашим экскурсоводом – это человек, который буквально влюблен в историю Прикамья, она очень интересно рассказывает, давно работает с нашей гостиницей. Она предлагала, что можно сделать, а мы придумывали, как это приготовить и подать", - делится опытом директор. По ее словам, новая программа стала очень популярной среди туристов, в том числе и китайских, которые сюда еще приезжали в 2019 году. Кстати, для иностранцев разработали и еще одну кулинарную программу – русское чаепитие с выпечкой: пирогами с маком и черемухой.

Обычно в "Урале" работают два ресторана и кафе эконом-класса, где можно не только поесть, но и поиграть в настольные игры и полюбоваться видом на центр города. Сейчас открыт всего один небольшой бар: здесь кормят и немногочисленных командировочных, и персонал. Сохранилась и услуга доставки ресторанных блюд. Но, сожалеет Ольга, жители Перми зачастую отдают предпочтение фастфуду.

Гостиница "Урал", расположенная в самом центре города, была открыта в 1983 году и рассчитана на 500 гостей. В обычный год она принимает около 60 тысяч постояльцев. "В основном это люди, которые приезжают по работе. У нас сезон строится не так, как в обычных отелях. Самые "горячие" месяцы – это февраль, март, апрель. Туристов у нас меньше – Пермский край не самое популярное направление. Но есть ежегодные события, которые привлекают и их", - рассказывает Ольга. Одно из них – летний Дягилевский фестиваль, который возглавляет дирижер Теодор Курентзис. В "обычной жизни" в мае гостиница как раз бы готовилась к наплыву постояльцев в июне. Впрочем, говорит Земцова, сейчас все заявки, связанные с фестивалем, не отменяются, а переносятся на осень.

На весну 2020 года у директора и ее сотрудников были и другие амбициозные планы. В трехзвездочной гостинице постоянно проводят реновацию. В конце прошлого года удалось на часть номеров получить сертификат "четыре звезды". Весной собирались доделывать обновленные комнаты. От этих планов генеральный директор не отказывается, лишь откладывает на время.

"Влияние пандемии мы почувствовали только в начале марта. Мы даже ничего не ощутили, когда что-то началось в Китае, на нас это не повлияло. А вот когда в марте все пошло в Европу, мы увидели отток иностранцев, реже стали приезжать люди из соседних городов, Москвы и Санкт-Петербурга", - вспоминает Земцова.

В непростое время ей удалось избежать увольнений персонала и продолжить выплачивать зарплату. Большим подспорьем стал беспроцентный кредит, который удалось получить в МСП Банке для сохранения занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. "Мы получили 10 миллионов на шесть месяцев, кредит целевой – для выплаты зарплат сотрудникам. Сейчас он меня очень спасает", - признается Ольга.