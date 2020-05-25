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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:47
https://ria.ru/20200525/1571973153.html
Число случаев COVID-19 в больнице в Барнауле выросло до 111
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в больнице в Барнауле выросло до 111

18:46 25.05.2020 (обновлено: 18:47 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВОСИБИРСК, 25 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в закрытой на карантин алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле выросло до 111 человек, это пока не окончательные данные, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
На прошлой неделе сообщалось, что коронавирус выявили у 38 медицинских работников и 11 пациентов больницы. Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония.
"В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи окончательных данных пока нет, здесь продолжаются эпидемиологическое расследование и исследование биологического материала, взятого как у медицинского персонала, так и у пациентов. На сегодня количество инфицированных составляет 111 человек", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что медучреждение продолжает находиться на карантине, все пациенты и медики оставлены в больнице до его окончания. В БСМП с прошлой недели временно прекращена госпитализация пациентов, их перенаправляют в другие клиники Барнаула - Краевую клиническую больницу, Кардиодиспансер, Городскую больницу №11 и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
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Власти также сообщили, что специалистам Роспотребнадзора удалось подавить вспышку коронавируса в общежитии Алтайского государственного медуниверситета (АГМУ). На сегодняшний день, по данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в общежитии коронавирус выявлен у 40 человек, это окончательные данные.
Между тем в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявлены шесть пациентов, инфицированных COVID-19. Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена. "Для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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