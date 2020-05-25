Число случаев COVID-19 в больнице в Барнауле выросло до 111

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

НОВОСИБИРСК, 25 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в закрытой на карантин алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Число инфицированных коронавирусом в закрытой на карантин алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле выросло до 111 человек, это пока не окончательные данные, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

На прошлой неделе сообщалось, что коронавирус выявили у 38 медицинских работников и 11 пациентов больницы. Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония.

"В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи окончательных данных пока нет, здесь продолжаются эпидемиологическое расследование и исследование биологического материала, взятого как у медицинского персонала, так и у пациентов. На сегодня количество инфицированных составляет 111 человек", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что медучреждение продолжает находиться на карантине, все пациенты и медики оставлены в больнице до его окончания. В БСМП с прошлой недели временно прекращена госпитализация пациентов, их перенаправляют в другие клиники Барнаула - Краевую клиническую больницу, Кардиодиспансер, Городскую больницу №11 и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Власти также сообщили, что специалистам Роспотребнадзора удалось подавить вспышку коронавируса в общежитии Алтайского государственного медуниверситета (АГМУ). На сегодняшний день, по данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю , в общежитии коронавирус выявлен у 40 человек, это окончательные данные.

Между тем в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявлены шесть пациентов, инфицированных COVID-19. Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена. "Для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.