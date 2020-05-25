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2020-05-25T01:42
https://ria.ru/20200525/1571927852.html
СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы

01:42 25.05.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одним из задержанных после стрельбы на автостоянке возле жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы оказался боец ММА Джамбулат Балиев, сообщает телеканал РЕН ТВ.
В общей сложности, по данным телеканала, в результате конфликта были задержаны девять человек. 
Как сообщил ранее телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке.  Пострадал один человек.
Сотрудник полиции
23 мая, 10:23
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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".
Балиев начал профессиональную карьеру в 2015 году и на данный момент провел шесть боев (две победы, четыре поражения). Спортсмен принимал участие в турнирах таких промоушенов как MG, Berkut Young Eagles и BFC.
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МоскваПроисшествия
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