СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одним из задержанных после стрельбы на автостоянке возле жилого комплекса "Ясный" на юге Одним из задержанных после стрельбы на автостоянке возле жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы оказался боец ММА Джамбулат Балиев, сообщает телеканал РЕН ТВ

В общей сложности, по данным телеканала, в результате конфликта были задержаны девять человек.

Как сообщил ранее телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке. Пострадал один человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".