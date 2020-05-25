СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы

В общей сложности, по данным телеканала, в результате конфликта были задержаны девять человек.
Как сообщил ранее телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке. Пострадал один человек.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".
Балиев начал профессиональную карьеру в 2015 году и на данный момент провел шесть боев (две победы, четыре поражения). Спортсмен принимал участие в турнирах таких промоушенов как MG, Berkut Young Eagles и BFC.