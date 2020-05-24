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2020-05-24T17:37
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В Красноярске проверяют сообщения СМИ о вечеринке в клубе на самоизоляции
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РИА Новости

В Красноярске проверяют сообщения СМИ о вечеринке в клубе на самоизоляции

17:37 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Красноярские полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о закрытой вечеринке в одном из клубов города, сообщает пресс-служба городской полиции.
Ранее в ряде местных СМИ появилось видео с танцующими людьми и диджеем. Участники вечеринки на видео сообщают, что им надоело сидеть на самоизоляции. Также СМИ сообщали, что организатором праздника является одна их менеджеров сетевой компании. При этом сама женщина находится в другом городе. Сообщалось, что действие происходит в период самоизоляции.
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"Сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" проводится проверка по факту размещения в сети Интернет информации о закрытой вечеринке в одном из клубов города", - говорится в сообщении.
Владелец заведения рассказал полицейским, что передал ключ знакомому для проведения ремонтных работ, однако последний воспользовался помещением по своему усмотрению. В ведомстве сообщили, что участники мероприятия по результатам проверки будут привлечены к установленной законом ответственности.
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