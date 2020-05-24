В Красноярске проверяют сообщения СМИ о вечеринке в клубе на самоизоляции

Ранее в ряде местных СМИ появилось видео с танцующими людьми и диджеем. Участники вечеринки на видео сообщают, что им надоело сидеть на самоизоляции. Также СМИ сообщали, что организатором праздника является одна их менеджеров сетевой компании. При этом сама женщина находится в другом городе. Сообщалось, что действие происходит в период самоизоляции.