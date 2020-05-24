В Москве 300 тысяч человек ежедневно наводят порядок, сообщил Собянин

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 300 тысяч человек каждый день убирают улицы, подают электричество, газ и воду.
"Каждый день порядок и уют в нашем мегаполисе наводят 300 тысяч человек. Убирают улицы, подают электричество, газ и воду ..., дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Мэр также отметил, что санитарные нормы строго соблюдают на всех коммунальных объектах. Сотрудников постоянно тестируют на коронавирус, все они работают в масках и перчатках.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.