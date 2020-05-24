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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T13:30
https://ria.ru/20200524/1571913481.html
В Москве 300 тысяч человек ежедневно наводят порядок, сообщил Собянин
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571666502_0:0:3115:1753_1036x0_80_0_0_fefb2433adf76b39d135a04b3293f64b.jpg
РИА Новости

В Москве 300 тысяч человек ежедневно наводят порядок, сообщил Собянин

13:30 24.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 300 тысяч человек каждый день убирают улицы, подают электричество, газ и воду.
"Каждый день порядок и уют в нашем мегаполисе наводят 300 тысяч человек. Убирают улицы, подают электричество, газ и воду ..., дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Мэр также отметил, что санитарные нормы строго соблюдают на всех коммунальных объектах. Сотрудников постоянно тестируют на коронавирус, все они работают в масках и перчатках.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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