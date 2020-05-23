Сверстать семейный бюджет: чему научат на финансовом онлайн-фестивале

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тринадцатого и четырнадцатого июня будет проходить VII Семейный финансовый фестиваль, в этом году событие впервые пройдет в онлайн-формате. Подключившись к трансляции, можно будет узнать, как оптимизировать личный и семейный бюджет, снизить кредитную нагрузку и получить социальную помощь от государства. Кроме того, финансовые эксперты расскажут зрителям, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать антикризисный финансовый план.

Как отмечают организаторы, традиционно фестиваль будет организован в формате "города финансовой грамотности". Каждый участник сможет прожить выходные в роли жителя виртуального города. По одному или объединяясь в команды, зрители смогут посетить более 15 различных локаций, расположенных на интерактивной карте города.

В рамках фестиваля запланированы активности для различных возрастных групп. Так, младшие участники смогут посмотреть мультфильмы и раскрасить финансовых героев, сделать поделки на финансовую тематику и поговорить о деньгах на английском языке. Подросткам будет предложено поучаствовать в образовательных вебинарах и разобраться в финансовых вопросах со сверстниками, посетить игровые уроки и сыграть в финансовый квиз. А взрослые участники смогут послушать лекции экспертов по финансовой грамотности и получить индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования.

Для реализации проекта создана digital-платформа, которая способна объединить более 20 тысяч участников со всей России. В течение двух дней запланировано проведение более 50 мероприятий разных форматов, в которых примет участие более 80 финансовых экспертов и спикеров.