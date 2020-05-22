Замглавы администрации президента поздравил мусульман с Ураза-байрамом

"Поздравляю всех мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам! Этот праздник наполнен идеями мира, добра, любви, понятными людям разных конфессий и национальностей. Важно, высокие ценности ислама служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства многонационального народа России", - говорится в поздравлении.