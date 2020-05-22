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Религия и мировоззрение
2020-05-22T20:00
https://ria.ru/20200522/1571863785.html
Замглавы администрации президента поздравил мусульман с Ураза-байрамом
https://cdn23.img.ria.ru/images/154828/16/1548281639_0:0:2812:1583_1036x0_80_0_0_1837ff119a47b4dbf56a294ed88cef73.jpg
РИА Новости

Замглавы администрации президента поздравил мусульман с Ураза-байрамом

20:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов проводит заседание президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 19 декабря 2018
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов проводит заседание президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 19 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов поздравила мусульман с Ураза-байрамом, отметив, что идеи этого праздника понятны людям разных конфессий и национальностей.
"Поздравляю всех мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам! Этот праздник наполнен идеями мира, добра, любви, понятными людям разных конфессий и национальностей. Важно, высокие ценности ислама служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства многонационального народа России", - говорится в поздравлении.
Он пожелал мусульманам России крепкого здоровья, благополучия и радости.
"Пусть Ураза-байрам принесет в каждую семью и процветание", - добавил Магомедов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУраза-байрамМагомедсалам МагомедовОбщество
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