В центре Иванова построят Дворец водных видов спорта

ИВАНОВО, 22 мая – РИА Новости. В Иванове началась подготовка к строительству Дворца водных видов спорта, который расположится в центре города, на набережной реки Уводь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.

К проектированию объекта приступят уже в текущем году.

"На разработку проектной документации на строительство Дворца водных видов спорта планируется направить 35 миллионов рублей из областного бюджета. Стоимость спортивного объекта оценивается в сумму около 900 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что просьбу ивановцев о строительстве дворца для занятий плаванием и другим водным видам спорта поддержал президент России Владимир Путин в ходе визита в регион в марте.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе инспекционной поездки на стройплощадку другого крупного спортивного объекта - Дворца игровых видов спорта – рассказал, где расположится новое сооружение.

"Подобрали участок в центре города, эскиз-проект уже готов и согласован с Федерацией плавания России. Это будет серьёзный объект. Деньги на проектирование мы выделяем в этом году. Надеюсь, что депутаты областной думы это решение на следующей неделе поддержат. В этом году завершаем Дворец игровых видов спорта и приступаем к Дворцу водных видов спорта – площадки для проведения профессиональных соревнований не только Ивановской области , но и центральной России", – процитировали в прессе-службе слова Воскресенского.

В спорткомплексе можно будет проводить учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию и другим водным видам спорта. Здесь планируется построить бассейны на 50 и 25 метров, трибуны на 500 человек, спортивные залы, детскую зону.