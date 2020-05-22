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Ивановская область
Ивановская область
2020-05-22T18:45
https://ria.ru/20200522/1571860859.html
В центре Иванова построят Дворец водных видов спорта
https://cdn25.img.ria.ru/images/113804/95/1138049593_0:48:2500:1454_1036x0_80_0_0_16adb5ab10e3a9c3234fd3a09a9c3155.jpg
РИА Новости

В центре Иванова построят Дворец водных видов спорта

18:45 22.05.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн
© Fotolia / ChiccoDodiFC
ИВАНОВО, 22 мая – РИА Новости. В Иванове началась подготовка к строительству Дворца водных видов спорта, который расположится в центре города, на набережной реки Уводь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.
К проектированию объекта приступят уже в текущем году.
"На разработку проектной документации на строительство Дворца водных видов спорта  планируется направить 35 миллионов рублей из областного бюджета. Стоимость спортивного объекта оценивается в сумму около 900 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что просьбу ивановцев о строительстве дворца для занятий плаванием и другим водным видам спорта поддержал президент России Владимир Путин в ходе визита в регион в марте.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе инспекционной поездки на стройплощадку другого крупного спортивного объекта - Дворца игровых видов спорта – рассказал, где расположится новое сооружение.
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"Подобрали участок в центре города, эскиз-проект уже готов и согласован с Федерацией плавания России. Это будет серьёзный объект. Деньги на проектирование мы выделяем в этом году. Надеюсь, что депутаты областной думы это решение на следующей неделе поддержат. В этом году завершаем Дворец игровых видов спорта и приступаем к Дворцу водных видов спорта – площадки для проведения профессиональных соревнований не только Ивановской области, но и центральной России", – процитировали в прессе-службе слова Воскресенского.
В спорткомплексе можно будет проводить учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию и другим водным видам спорта. Здесь планируется построить бассейны на 50 и 25 метров, трибуны на 500 человек, спортивные залы, детскую зону.
Дворец позволит проводить тренировочные сборы и крупные соревнования федерального и регионального уровня, что даст мощный импульс для развития спорта в регионе в целом, отметили в пресс-службе.
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