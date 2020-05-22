Российский эксперт оценил перспективы экономического развития Китая

МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей ( На предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП ), которое открывается в Пекине в пятницу, будут рассматриваться основные экономические задачи грядущей 14-й пятилетки. Их реализация поможет Китаю построить общество среднего, и даже высокого достатка, заявила Sputnik ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Розалия Варфаловская.

По словам эксперта, экономические задачи, которые будут закреплены в повестке ежегодной сессии ВСНП в этом году "направлены для создания в КНР общества среднего и даже высокого достатка". Как отмечает Варфаловская, за счёт создания новых мощностей, модернизации, инновации, высокотехнологического переоборудования предприятий, в том числе и экспортных производств, Китай обеспечит увеличение новых рабочих мест.

"Это будет способствовать ликвидации нищеты, и сокращению малоимущего населения", - сказала эксперт.

Для развития производств и улучшения жизненного уровня населения, а также успешного проведения будущей Олимпиады большое значение будет иметь и развитие инфраструктуры, в том числе скоростных железных дорог, трубопроводов, IT — сетей, отмечает Варфаловская.

Еще одним важным направлением будущего развития экономики Китая на пути к обществу высокого достатка эксперт назвала углубление финансового рынка, с применением новых форм внутреннего инвестирования, в том числе ценных бумаг.