Российский эксперт оценил перспективы экономического развития Китая

МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое открывается в Пекине в пятницу, будут рассматриваться основные экономические задачи грядущей 14-й пятилетки. Их реализация поможет Китаю построить общество среднего, и даже высокого достатка, заявила Sputnik ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Розалия Варфаловская.
По словам эксперта, экономические задачи, которые будут закреплены в повестке ежегодной сессии ВСНП в этом году "направлены для создания в КНР общества среднего и даже высокого достатка". Как отмечает Варфаловская, за счёт создания новых мощностей, модернизации, инновации, высокотехнологического переоборудования предприятий, в том числе и экспортных производств, Китай обеспечит увеличение новых рабочих мест.
"Это будет способствовать ликвидации нищеты, и сокращению малоимущего населения", - сказала эксперт.
Для развития производств и улучшения жизненного уровня населения, а также успешного проведения будущей Олимпиады большое значение будет иметь и развитие инфраструктуры, в том числе скоростных железных дорог, трубопроводов, IT — сетей, отмечает Варфаловская.
Еще одним важным направлением будущего развития экономики Китая на пути к обществу высокого достатка эксперт назвала углубление финансового рынка, с применением новых форм внутреннего инвестирования, в том числе ценных бумаг.
Большое значение в развития Китая, по мнению эксперта, будет играть инновационный бизнес и зеленая экономика. "Будет осуществляться поддержка инновационного бизнеса и частного сектора китайской экономики; защита окружающей среды; расширение допуска иностранного капитала на национальный рынок; реформа госпредприятий (слияние мощностей и установление партнёрства между конкурирующими предприятиями с целью повышения эффективности и снижения издержек)", - добавила она.