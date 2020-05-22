В Красноярском крае в пятницу начнет работу полевой госпиталь

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полевой многофункциональный госпиталь, развёрнутый министерством обороны в посёлке Еруда, уже в пятницу начнет прием первых пациентов, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

"Министерство обороны Российской Федерации передало в оперативное подчинение ФМБА России полевой многофункциональный госпиталь, развернутый в поселке Еруда Красноярского края. Осуществлять медицинское сопровождение госпиталя будет Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) ФМБА России. Уже сегодня он начнет принимать первых пациентов",- говорится в сообщении.

Планируется, что госпиталь будет принимать "средних" и "тяжелых" больных, у уточнили в пресс-службе.

На территории поселка также развернут полевой обсервационный лагерь на 1 тысячу мест с возможностью увеличения до 2 тысяч мест, отметили в пресс-службе.

"Сводный отряд ФМБА России находится в очаге заболевания уже больше недели, оказывая медицинскую помощь работникам предприятия "Полюс Красноярск" с COVID-19. В настоящее время Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у 1 191 сотрудника Олимпиадинского горно-обогатительного, обследовано более 5 000 человек. Всего на предприятии работает 6 000 человек. Проводится сплошное тестирование работников, что позволяет разделить заболевших и здоровых сотрудников",- отметили в ФМБА.