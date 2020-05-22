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2020-05-22T12:55
https://ria.ru/20200522/1571834679.html
В ЛДПР предложили предоставить медикам льготы как у военных
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РИА Новости

В ЛДПР предложили предоставить медикам льготы как у военных

12:55 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВасилий Власов
Василий Власов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Василий Власов . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЛДПР направила в правительство предложение предоставить медикам льготы, аналогичные тем, что предоставляются российским военнослужащим, сообщил журналистам депутат Госдумы от либерал-демократов Василий Власов.
"Направили соответствующее предложение в правительство. Мы предложили приравнять льготы медиков к льготам военнослужащих. Потому что сегодня люди, которые действительно находятся на войне с коронавирусом, и к сожалению, некоторые из них также заболевают коронавирусом, получают эту инфекцию и, к сожалению, умирают. Я считаю, также необходимо давать те же самые льготы, как военнослужащим. Это касается их семей, их детей и определенного льготного поступления в высшие учебные заведения", - сказал Власов.
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По его мнению, было бы правильно, чтобы семьи умерших медиков, которые заразились коронавирусной инфекцией, спасая чужие жизни, претендовали на такие льготы.
"Я думаю, что правительство обязательно должно поддержать эту инициативу", - подчеркнул депутат.
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Василий ВласовЛДПРГосдума РФОбщество
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