В ЛДПР предложили предоставить медикам льготы как у военных

"Направили соответствующее предложение в правительство. Мы предложили приравнять льготы медиков к льготам военнослужащих. Потому что сегодня люди, которые действительно находятся на войне с коронавирусом, и к сожалению, некоторые из них также заболевают коронавирусом, получают эту инфекцию и, к сожалению, умирают. Я считаю, также необходимо давать те же самые льготы, как военнослужащим. Это касается их семей, их детей и определенного льготного поступления в высшие учебные заведения", - сказал Власов.