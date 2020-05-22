В ЛДПР предложили предоставить медикам льготы как у военных

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЛДПР направила в правительство предложение предоставить медикам льготы, аналогичные тем, что предоставляются российским военнослужащим, сообщил журналистам депутат Госдумы от либерал-демократов Василий Власов.
"Направили соответствующее предложение в правительство. Мы предложили приравнять льготы медиков к льготам военнослужащих. Потому что сегодня люди, которые действительно находятся на войне с коронавирусом, и к сожалению, некоторые из них также заболевают коронавирусом, получают эту инфекцию и, к сожалению, умирают. Я считаю, также необходимо давать те же самые льготы, как военнослужащим. Это касается их семей, их детей и определенного льготного поступления в высшие учебные заведения", - сказал Власов.
По его мнению, было бы правильно, чтобы семьи умерших медиков, которые заразились коронавирусной инфекцией, спасая чужие жизни, претендовали на такие льготы.
"Я думаю, что правительство обязательно должно поддержать эту инициативу", - подчеркнул депутат.