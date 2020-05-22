В Петербурге полиция начала проверку после гибели двух подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту гибели двух подростков в Петроградском районе Полиция проводит проверку по факту гибели двух подростков в Петроградском районе Петербурга , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"Проводится проверка по факту обнаружения двух умерших подростков в Петроградском районе", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 21 мая в полицию поступило сообщение о скончавшемся 15-летнем подростке в квартире дома на Кронверкском проспекте. Прибывшие сотрудники полиции при осмотре подъезда у входа в чердак нашли тело еще одного юноши 17 лет. В обоих случаях нет признаков насильственной смерти.

По уточненным данным, подростки состояли на учете в отделах по делам несовершеннолетних.

Как сообщают местные СМИ, один из погибших пропал из дома в Приморском районе месяц назад, после того как его мать увезли в больницу с подозрением на коронавирус.