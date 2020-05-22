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2020-05-22T12:46
https://ria.ru/20200522/1571833912.html
В Петербурге полиция начала проверку после гибели двух подростков
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РИА Новости

В Петербурге полиция начала проверку после гибели двух подростков

12:46 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту гибели двух подростков в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Проводится проверка по факту обнаружения двух умерших подростков в Петроградском районе", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 21 мая в полицию поступило сообщение о скончавшемся 15-летнем подростке в квартире дома на Кронверкском проспекте. Прибывшие сотрудники полиции при осмотре подъезда у входа в чердак нашли тело еще одного юноши 17 лет. В обоих случаях нет признаков насильственной смерти.
По уточненным данным, подростки состояли на учете в отделах по делам несовершеннолетних.
Как сообщают местные СМИ, один из погибших пропал из дома в Приморском районе месяц назад, после того как его мать увезли в больницу с подозрением на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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