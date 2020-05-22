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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:34
https://ria.ru/20200522/1571819221.html
В Казахстане аэропорты возобновят работу для выполнения внутренних рейсов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

В Казахстане аэропорты возобновят работу для выполнения внутренних рейсов

09:34 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 22 мая - РИА Новости. Все аэропорты в Казахстане с 25 мая возобновят свою работу для выполнения рейсов внутри страны, сообщил в пятницу комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения с 25 мая текущего года возобновляются полеты из города Атырау в города Казахстана", - сообщили в комитете, добавив, что полеты возобновят в Алма-Ату, Нур-Султан, Актау, Актобе, Уральск и Шымкент.
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В информации отмечается, что полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты, проведением термометрии, социальным дистанцированием до посадки на борт воздушного судна и усиленной дезинфекцией аэропортов и воздушных судов.
"С 25 мая текущего года все аэропорты будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке", - сообщили в комитете.
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В Казахстане подтверждено более 7,5 тысячи случаев коронавируса, из них 35 - со смертельным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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