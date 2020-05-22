В Казахстане аэропорты возобновят работу для выполнения внутренних рейсов

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения с 25 мая текущего года возобновляются полеты из города Атырау в города Казахстана", - сообщили в комитете, добавив, что полеты возобновят в Алма-Ату, Нур-Султан, Актау, Актобе, Уральск и Шымкент.