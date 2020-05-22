Китай выпустит государственные бонды для борьбы с эпидемией

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай выпустит государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней (1,26 триллиона долларов) для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в докладе о работе правительства.
"В том году дефицит бюджета к ВВП составит не более 3,6%. Помимо этого, будут выпущены государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней для контроля эпидемии COVID-19", - говорится в докладе, с которым на ежегодной сессии законодательного органа Китая выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Отмечается, что это экстраординарные меры в это специфическое время.
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