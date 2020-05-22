Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T06:33
https://ria.ru/20200522/1571814840.html
Китай выпустит государственные бонды для борьбы с эпидемией
https://cdn24.img.ria.ru/images/117751/19/1177511996_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_25c82f94ad7c216b7e5cd45762229b04.jpg
РИА Новости

Китай выпустит государственные бонды для борьбы с эпидемией

06:28 22.05.2020 (обновлено: 06:33 22.05.2020)
168
© AFP 2020 / STRНациональная валюта Китая - Юань
Национальная валюта Китая - Юань
© AFP 2020 / STR
Национальная валюта Китая - Юань. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай выпустит государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней (1,26 триллиона долларов) для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в докладе о работе правительства.
"В том году дефицит бюджета к ВВП составит не более 3,6%. Помимо этого, будут выпущены государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней для контроля эпидемии COVID-19", - говорится в докладе, с которым на ежегодной сессии законодательного органа Китая выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Отмечается, что это экстраординарные меры в это специфическое время.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
06:26
Правительство Китая посоветовало властям на местах "затянуть пояса"
500002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ли КэцянКитайВ миреЭкономика
Рекомендуем
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
Правительство Китая посоветовало властям на местах "затянуть пояса"
Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай
В Китае планируют создать девять миллионов рабочих мест
Район Пудун в Шанхае
В Китае спрогнозировали дефицит бюджета в 2020 году
Шанхай
В Китае на фоне эпидемии не стали устанавливать цели роста ВВП
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки
Город Пекин
Китай будет придерживаться более гибкой сдержанной монетарной политики
Ночной вид Шанхая
Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19
Китайские юани
В Китае спрогнозировали увеличение инфляции в 2020 году
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
В Китае оценили падение ВВП в первом квартале 2020 года
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Ли Кэцян: пандемия не помешает КНР развивать сотрудничество с миром
Медсестры в Китае
Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19
Мужчина просит милостыню в Шанхае
В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность
Прямая трансляция доклада премьер-министра Китая Ли Кэцяна про эпидемию коронавирусной инфекции
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
Вид на Шанхай
Власти Китая обещают сделать все для поддержки малого и среднего бизнеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
Лента новостейМолния