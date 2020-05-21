Медведев: лесные пожары в этом году наложатся на борьбу с коронавирусом

"В этом году общая ситуация с пожарами накладывается на чрезвычайно трудную задачу, которую мы все вместе решаем - борьбу с пандемией коронавируса. И сложение этих рисков может создать исключительно негативный эффект, который даже себе представить трудно", - сказал Медведев на совещании, посвящённом исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.