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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:25
https://ria.ru/20200521/1571794129.html
Медведев: лесные пожары в этом году наложатся на борьбу с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049852_0:136:3144:1905_1036x0_80_0_0_5607df9dd108f59cb7fc8b2b5ff1d3cf.jpg
РИА Новости

Медведев: лесные пожары в этом году наложатся на борьбу с коронавирусом

16:25 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с пожарами в этом году наложится на борьбу с пандемией, сложение рисков может создать исключительно негативный эффект, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В этом году общая ситуация с пожарами накладывается на чрезвычайно трудную задачу, которую мы все вместе решаем - борьбу с пандемией коронавируса. И сложение этих рисков может создать исключительно негативный эффект, который даже себе представить трудно", - сказал Медведев на совещании, посвящённом исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
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По его словам, в лесной отрасли сегодня существуют многочисленные нормативно-правовые акты, при этом их реализация требует широкого участия всех заинтересованных сторон - как органов власти, так и полномочных представительств президента, так как речь идёт о региональных проблемах.
"Без их взаимодействия вместе с наукой, вместе с экспертным сообществом по всей вероятности эти задачи не решить", - добавил Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриродные пожары в РоссииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевОбщество
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