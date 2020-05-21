Медведев: лесные пожары в этом году наложатся на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с пожарами в этом году наложится на борьбу с пандемией, сложение рисков может создать исключительно негативный эффект, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В этом году общая ситуация с пожарами накладывается на чрезвычайно трудную задачу, которую мы все вместе решаем - борьбу с пандемией коронавируса. И сложение этих рисков может создать исключительно негативный эффект, который даже себе представить трудно", - сказал Медведев на совещании, посвящённом исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.
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По его словам, в лесной отрасли сегодня существуют многочисленные нормативно-правовые акты, при этом их реализация требует широкого участия всех заинтересованных сторон - как органов власти, так и полномочных представительств президента, так как речь идёт о региональных проблемах.
"Без их взаимодействия вместе с наукой, вместе с экспертным сообществом по всей вероятности эти задачи не решить", - добавил Медведев.
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