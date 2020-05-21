Путин призвал ускорить внедрение современной системы образования

По его словам, этот опыт должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых дистанционных образовательных технологий. "Чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции, уроки ведущих преподавателей. Чтобы учитель мог индивидуально работать с учениками, которым необходима дополнительная поддержка", - сказал Путин.