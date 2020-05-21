Путин призвал ускорить внедрение современной системы образования

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить работу по внедрению современной системы образования.
В ходе совещания по вопросам образования в условиях распространения коронавируса и ограничений Путин заявил, что Россия приобрела уникальный опыт с переходом на дистанционный формат обучения.
По его словам, этот опыт должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых дистанционных образовательных технологий. "Чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции, уроки ведущих преподавателей. Чтобы учитель мог индивидуально работать с учениками, которым необходима дополнительная поддержка", - сказал Путин.
"В этой связи необходимо ускорить нашу работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе подключение школ к скоростному интернету", - заявил глава государства.