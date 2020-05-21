Госдума отменила пленарное заседание 26 мая

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла постановление об отмене заседания 26 мая.
Кроме того, палата приняла решение перенести время проведения дополнительных заседаний Госдумы 21 и 22 мая с 10 на 12 часов.
В ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил коллегам максимально оперативно проводить заседания, чтобы за два часа работы успеть рассмотреть предложенную повестку, не подвергая никого лишней опасности из-за коронавируса.
Ранее спикер Госдумы сообщал, что коронавирусом заразились шесть депутатов. Кроме того, в четверг он заявил, что еще у нескольких депутатов подтвердился этот вирус, у 5 членов палаты были обнаружены антитела.
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