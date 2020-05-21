В Салехарде начали выдачу жилищных сертификатов бюджетникам

"На Ямале в стадии строительства находятся 218 многоквартирных жилых домов. Если говорить о Салехарде, то в этом году предложение на рынке есть как в недавно введенных квартирах – они тоже являются первичным жильем, так и в строящихся домах, где жители могут заключить договор долевого участия", - цитирует пресс-служба директора департамента строительства округа Юрия Теряева.