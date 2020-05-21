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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-21T14:04
https://ria.ru/20200521/1571782509.html
В Салехарде начали выдачу жилищных сертификатов бюджетникам
https://cdn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1036x0_80_0_0_672c1284d560b82fbd483f1071507dd7.jpg
РИА Новости

В Салехарде начали выдачу жилищных сертификатов бюджетникам

14:04 21.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Салехард. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Выдача жилищных сертификатов работникам бюджетной сферы началась в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.
"В Салехарде началась выдача жилищных сертификатов работникам бюджетной сферы, 63 семьи получили свидетельства на социальную выплату, которая составляет до 40% от стоимости жилья на первичном рынке", - говорится в сообщении.
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Старт жилищной программы для работников бюджетной сферы губернатор Дмитрий Артюхов дал в 2019 году. По ее условиям, врачи, учителя, социальные работники, работники культуры, спорта и служб занятости могут получить сертификат, который дает возможность оплатить до 40% от стоимости нового жилья. В этом году благодаря программе улучшить жилищные условия смогут 409 семей по всему округу. Уже выдано 287 сертификатов в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Лабытнанги, Тазовском районе и других муниципалитетах, уточняют власти.
Реализовать сертификат можно на первичном рынке. Если получатель не сможет подобрать жилье из-за отсутствия предложения, срок действия свидетельства будет продлен. Строительство нового жилья сейчас идет по всему округу. Новые микрорайоны возводят в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском и других городах и поселках.
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"На Ямале в стадии строительства находятся 218 многоквартирных жилых домов. Если говорить о Салехарде, то в этом году предложение на рынке есть как в недавно введенных квартирах – они тоже являются первичным жильем, так и в строящихся домах, где жители могут заключить договор долевого участия", - цитирует пресс-служба директора департамента строительства округа Юрия Теряева.
Кроме того, все, кто планирует в этом году улучшить жилищные условия, могут воспользоваться программой льготной ипотеки, утвержденной правительством России. Ставка по ней не превышает 6,5% в течение всего срока кредитования. Обязательное условие – приобретение жилья на первичном рынке. Программа действует до 1 ноября 2020 года.
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"Благодаря субсидии я планирую улучшить свои жилищные условия. Это хорошая помощь для нашей семьи. Я одна воспитываю ребенка, и выделить деньги из семейного бюджета на покупку жилья практически невозможно. Я очень рада, что даже в такое непростое время, когда действует режим повышенной готовности, нам все же выдают сертификаты", – приводятся в сообщении слова сотрудника окружной клинической больницы Марины Литвиной.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовости - НедвижимостьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЛабытнангиСалехардТазовский районОбщество
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