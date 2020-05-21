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Новости Подмосковья
2020-05-21T12:42
https://ria.ru/20200521/1571777494.html
Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571600086_0:161:2917:1802_1036x0_80_0_0_f79dfd9720bb9a69f4a783b237b07651.jpg
РИА Новости

Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта

12:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажир стоит возле остановки общественного транспорта
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Согласно данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, количество пассажиров в автобусах региона сократилось на 74% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении ведомства.
"В общественном транспорте Московской области общий пассажиропоток сократился на 74% по сравнению с началом марта. В автобусах 21 мая не было пожилых пассажиров старше 65 лет, а также на 99% сократилось число школьников. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 80%", - говорится в сообщении.
В департаменте напоминают, что в автобусах Московской области и Москвы необходимо надевать маску. Кроме того, для осуществления поездок на общественном транспорте карты "Стрелка", "Тройка", социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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