Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Согласно данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, количество пассажиров в автобусах региона сократилось на 74% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении ведомства.
"В общественном транспорте Московской области общий пассажиропоток сократился на 74% по сравнению с началом марта. В автобусах 21 мая не было пожилых пассажиров старше 65 лет, а также на 99% сократилось число школьников. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 80%", - говорится в сообщении.
В департаменте напоминают, что в автобусах Московской области и Москвы необходимо надевать маску. Кроме того, для осуществления поездок на общественном транспорте карты "Стрелка", "Тройка", социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск.