Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта

"В общественном транспорте Московской области общий пассажиропоток сократился на 74% по сравнению с началом марта. В автобусах 21 мая не было пожилых пассажиров старше 65 лет, а также на 99% сократилось число школьников. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 80%", - говорится в сообщении.