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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:27
https://ria.ru/20200521/1571776601.html
В Карелии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

В Карелии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

12:27 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Около 27% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом занято в Карелии, сообщает пресс-служба республиканского правительства в четверг.
"В Карелии развернуты 307 больничных коек для больных коронавирусной инфекцией, ещё 195 коек находятся в резерве. На сегодняшний день в лечебных учреждениях республики занято лишь 27% коек, предназначенных для лечения больных с СOVID-19", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова.
Также всех муниципальных районах и городских округах в республике созданы обсерваторы на 448 мест. В настоящее время в обсервации находится 24 человека, информируют региональные власти.
"Для борьбы с пандемией сформировано 14 бригад из врачей, среднего медицинского и младшего медицинского персонала для возможного перевода в круглосуточный режим работы (в режиме 14 суток) в дополнительно развернутых стационарах. При этом медицинские работники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты всех степеней защиты", - отмечает администрация Карелии.
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Как уточняют власти, в республиканском бюджете заложено 385,6 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусом и лицами из групп риска. Расходы из средств федерального бюджета на выплаты медработникам Карелии за апрель составили 38,3 миллионов рублей, их получили более 750 человек.
В дополнение к федеральным выплатам установлены региональные доплаты к заработной плате медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным диагнозом (от 5 тысяч до 25 тысяч рублей по категориям персонала). "Расходы медицинских организаций на осуществление региональных выплат за апрель составили 17 миллионов рублей, их получили 3058 медицинских работников. Начисления и выплаты медикам произведены в полном объеме", - заключают власти Карелии.
По данным республиканского оперштаба, на четверг в Карелии подтверждено 268 случаев COVID-19 против 260 случаев за среду. Выздоровели 98 человек, двое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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