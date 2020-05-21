В Карелии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Около 27% специализированного коечного фонда для пациентов с Около 27% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом занято в Карелии , сообщает пресс-служба республиканского правительства в четверг.

"В Карелии развернуты 307 больничных коек для больных коронавирусной инфекцией, ещё 195 коек находятся в резерве. На сегодняшний день в лечебных учреждениях республики занято лишь 27% коек, предназначенных для лечения больных с СOVID-19", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова.

Также всех муниципальных районах и городских округах в республике созданы обсерваторы на 448 мест. В настоящее время в обсервации находится 24 человека, информируют региональные власти.

"Для борьбы с пандемией сформировано 14 бригад из врачей, среднего медицинского и младшего медицинского персонала для возможного перевода в круглосуточный режим работы (в режиме 14 суток) в дополнительно развернутых стационарах. При этом медицинские работники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты всех степеней защиты", - отмечает администрация Карелии.

Как уточняют власти, в республиканском бюджете заложено 385,6 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусом и лицами из групп риска. Расходы из средств федерального бюджета на выплаты медработникам Карелии за апрель составили 38,3 миллионов рублей, их получили более 750 человек.

В дополнение к федеральным выплатам установлены региональные доплаты к заработной плате медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным диагнозом (от 5 тысяч до 25 тысяч рублей по категориям персонала). "Расходы медицинских организаций на осуществление региональных выплат за апрель составили 17 миллионов рублей, их получили 3058 медицинских работников. Начисления и выплаты медикам произведены в полном объеме", - заключают власти Карелии.

По данным республиканского оперштаба, на четверг в Карелии подтверждено 268 случаев COVID-19 против 260 случаев за среду. Выздоровели 98 человек, двое скончались.