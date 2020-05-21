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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:31
https://ria.ru/20200521/1571772646.html
В Тверской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314232_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_5074594daad226a410b8bfd5822a3e22.jpg
РИА Новости

В Тверской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19

11:31 21.05.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области достигло 733 из 1203 заболевших пациентов, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 420 человек, городе Кимры - 322 человека, в Конаковском районе - 144 человека.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 84 человека. Всего 733 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Одиннадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТверская областьКонаковский районТверьОбщество
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