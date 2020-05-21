В Тверской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области достигло 733 из 1203 заболевших пациентов, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 420 человек, городе Кимры - 322 человека, в Конаковском районе - 144 человека.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 84 человека. Всего 733 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Одиннадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф