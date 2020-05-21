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2020-05-21T11:40
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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 9
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 9

11:26 21.05.2020 (обновлено: 11:40 21.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.СаратовуНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.Саратову
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове увеличилось до девяти человек, в их числе восемь пассажиров, сообщили в четверг в пресс-службе областного управления ГИБДД.
В среду вечером на улице Танкистов 39-летний водитель "Газели", следовавшей по маршруту №99, по предварительным данным городского отдела ГИБДД, не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате пострадали семь пассажиров. В минздраве области сообщали, что шесть человек после ДТП госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. СК и прокуратура проводят проверки.
Как сообщает в четверг ГИБДД, после ДТП госпитализированы девять человек: водитель, а также пассажиры маршрутки - шесть женщин (1952, 1966, 1962, 1985, 1959 и 1958 годов рождения) и двое мужчин (1951 и 1975 годов рождения).
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Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
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