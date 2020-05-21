Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 9

Как сообщает в четверг ГИБДД, после ДТП госпитализированы девять человек: водитель, а также пассажиры маршрутки - шесть женщин (1952, 1966, 1962, 1985, 1959 и 1958 годов рождения) и двое мужчин (1951 и 1975 годов рождения).