В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 305

Ранее в ведомстве сообщали о 270 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 21 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 305. На лечении - 223 пациента. Выписаны 73 человека. Летальных случаев девять", - говорится в сообщении пресс-службы.