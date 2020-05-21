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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:21
https://ria.ru/20200521/1571772041.html
В Армении 15 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fc86004c24f2229a185112910a200ea6.jpg
РИА Новости

В Армении 15 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

11:21 21.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Армении подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"В тяжелом состоянии находятся 135 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом - 63 человека, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал министр.
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По его словам, параллельно с распространением инфекции растет число тяжелых и крайне тяжелых случаев, однако системе здравоохранения республики пока удается справляться с наплывом больных. Министр добавил, что с пятницы власти начнут отправлять домой бессимптомных носителей вируса и пациентов с легкой формой болезни.
Ранее Торосян заявил, что сотни граждан с положительными результатами теста на коронавирус, у которых нет симптомов или симптомы выражены очень слабо, вернутся домой из мест изоляции, а граждане с новыми диагностированными случаями коронавирусной инфекции не будут изолироваться в гостиницах или больницах.
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Он отметил, что это обусловлено двумя обстоятельствами. Первое – числом граждан с положительными результатами тестов, которое растет с каждым днем. Второе - изменением стратегии ведения бессимптомных случаев с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов. Министр добавил, что для поддержания оперативной связи с врачами первичного звена здравоохранения в ереванском медцентре Святого Григория Просветителя будет действовать колл-центр.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.
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