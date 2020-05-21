В Армении 15 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Армении подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"В тяжелом состоянии находятся 135 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом - 63 человека, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал министр.

По его словам, параллельно с распространением инфекции растет число тяжелых и крайне тяжелых случаев, однако системе здравоохранения республики пока удается справляться с наплывом больных. Министр добавил, что с пятницы власти начнут отправлять домой бессимптомных носителей вируса и пациентов с легкой формой болезни.

Ранее Торосян заявил, что сотни граждан с положительными результатами теста на коронавирус, у которых нет симптомов или симптомы выражены очень слабо, вернутся домой из мест изоляции, а граждане с новыми диагностированными случаями коронавирусной инфекции не будут изолироваться в гостиницах или больницах.

Он отметил, что это обусловлено двумя обстоятельствами. Первое – числом граждан с положительными результатами тестов, которое растет с каждым днем. Второе - изменением стратегии ведения бессимптомных случаев с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов. Министр добавил, что для поддержания оперативной связи с врачами первичного звена здравоохранения в ереванском медцентре Святого Григория Просветителя будет действовать колл-центр.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.