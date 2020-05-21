В Польше число заразившихся коронавирусом приблизилось к 20 тысячам

ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 983, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлен 421 новый случай заражения коронавирусом. Сутки назад таких случаев было 489. При этом уже несколько дней большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 282 случая.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 965.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине, 8 452 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.