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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:12
https://ria.ru/20200521/1571771454.html
В Польше число заразившихся коронавирусом приблизилось к 20 тысячам
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом приблизилось к 20 тысячам

11:12 21.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 983, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлен 421 новый случай заражения коронавирусом. Сутки назад таких случаев было 489. При этом уже несколько дней большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 282 случая.
Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 965.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине, 8 452 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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