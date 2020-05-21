В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 44 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.