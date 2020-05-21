В Ростовской области литературная акция к юбилею Шолохова стартует 24 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Всероссийская литературная акция-чтение, в рамках которой ветераны, деятели культуры, искусства и политики будут онлайн читать главы романа Михаила Шолохова "Они сражались за Родину", стартует в Ростовской области 24 мая, сообщает правительство региона.
В этот день исполняется 115 лет со дня рождения писателя.
"В юбилей всемирно известного писателя Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова запускает литературную акцию-чтение "Вместе с Шолоховым "Они сражались за Родину", - цитируются в сообщении слова первого замгубернатора Игоря Гуськова. Он уточнил, что в день рождения лауреата Нобелевской премии 115 известных представителей культуры, искусства, политики в онлайн-формате начнут читать главы его романа. Откроет акцию внук писателя – первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы РФ Александр Шолохов.
Первые строки романа прозвучат также в исполнении советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, губернатора Ростовской области Василия Голубева, министра культуры России Ольги Любимовой. Чтение-марафон в течение всего года продолжат известные политики и писатели, артисты и бизнесмены, меценаты и медики, ученые и спортсмены.
Роман "Они сражались за Родину" выбрано неслучайно – в нем описывается один из самых трагических моментов Великой Отечественной войны - отступление советских войск в Ростовской области летом 1942 года. "Как и всем своим творчеством, Шолохов говорит о том, что настоящий человек в любых испытаниях остается человеком. И, конечно, в Год памяти и славы главы романа о Великой Отечественной войне прозвучат в исполнении ветеранов, вместе с автором переживших события тех лет", - подчеркнул Гуськов.
Акция начнется 24 мая и продолжится в течение всего юбилейного 2020 года. Трансляция акции будет вестись на страницах Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в социальных сетях.