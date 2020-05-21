В Ростовской области литературная акция к юбилею Шолохова стартует 24 мая

Роман "Они сражались за Родину" выбрано неслучайно – в нем описывается один из самых трагических моментов Великой Отечественной войны - отступление советских войск в Ростовской области летом 1942 года. "Как и всем своим творчеством, Шолохов говорит о том, что настоящий человек в любых испытаниях остается человеком. И, конечно, в Год памяти и славы главы романа о Великой Отечественной войне прозвучат в исполнении ветеранов, вместе с автором переживших события тех лет", - подчеркнул Гуськов.