Власти могут компенсировать ОПК рост стоимости импортных комплектующих

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос о компенсации предприятиям ОПК выросшей из-за увеличения курса доллара стоимости импортных комплектующих, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Прорабатываем вопрос о компенсации курсовых разниц организациям ОПК при закупке импортных комплектующих в рамках выполнения гособоронзаказа. А также нацеливаем предприятия на ускоренное импортозамещение сырья, материалов и комплектующих в образцах военной и специальной техники", - сообщил он, говоря о мерах государственной поддержки предприятий "оборонки".