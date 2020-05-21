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Власти могут компенсировать ОПК рост стоимости импортных комплектующих
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РИА Новости

Власти могут компенсировать ОПК рост стоимости импортных комплектующих

10:14 21.05.2020 (обновлено: 11:06 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Юрий Борисов
 Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос о компенсации предприятиям ОПК выросшей из-за увеличения курса доллара стоимости импортных комплектующих, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Прорабатываем вопрос о компенсации курсовых разниц организациям ОПК при закупке импортных комплектующих в рамках выполнения гособоронзаказа. А также нацеливаем предприятия на ускоренное импортозамещение сырья, материалов и комплектующих в образцах военной и специальной техники", - сообщил он, говоря о мерах государственной поддержки предприятий "оборонки".
Читайте полный текст интервью Юрия Борисова >>
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Юрий Борисов (вице-премьер)Экономика
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