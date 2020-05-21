Власти могут компенсировать ОПК рост стоимости импортных комплектующих

"Прорабатываем вопрос о компенсации курсовых разниц организациям ОПК при закупке импортных комплектующих в рамках выполнения гособоронзаказа. А также нацеливаем предприятия на ускоренное импортозамещение сырья, материалов и комплектующих в образцах военной и специальной техники", - сообщил он, говоря о мерах государственной поддержки предприятий "оборонки".