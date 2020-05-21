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2020-05-21T10:09
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Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

10:09 21.05.2020
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе
Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Три грузовика с гуманитарной помощью проследовали через линию разграничения по маршруту Киев-Донецк. Более 19 тонн гуманитарной помощи направили представители Международного комитета Красного Креста жителям временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, МККК направил в Донбасс гигиенические средства и товары медицинского назначения.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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