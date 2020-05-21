Девяностолетний румынский архиепископ скончался после заражения COVID-19

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Архиепископ Сучавский и Рэдэуцкий Пимен (Зайня) из Румынской православной церкви скончался в среду в возрасте 90 лет, ранее у него было подтвержден коронавирус, сообщает румынский православный портал Basilica.ro.

Архиепископ Пимен 20 апреля был госпитализирован в Бухаресте после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат. В среду утром архиерей скончался в Институте инфекционных заболеваний после второго сердечного приступа, сообщает издание.