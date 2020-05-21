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Религия и мировоззрение
2020-05-21T09:56
https://ria.ru/20200521/1571766753.html
Девяностолетний румынский архиепископ скончался после заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/148071/55/1480715550_0:166:3051:1882_1036x0_80_0_0_f586e25586bca5674a3b7678bdafcbba.jpg
РИА Новости

Девяностолетний румынский архиепископ скончался после заражения COVID-19

09:56 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Бухареста. Архивное фото
На одной из улиц Бухареста. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Архиепископ Сучавский и Рэдэуцкий Пимен (Зайня) из Румынской православной церкви скончался в среду в возрасте 90 лет, ранее у него было подтвержден коронавирус, сообщает румынский православный портал Basilica.ro.
Архиепископ Пимен 20 апреля был госпитализирован в Бухаресте после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат. В среду утром архиерей скончался в Институте инфекционных заболеваний после второго сердечного приступа, сообщает издание.
Таким образом, румынский архиепископ стал третьим православным архиереем, скончавшимся от осложнений в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее от этого умерли сербский иерарх Милутин (Кнежевич) и епископ Русской православной церкви Вениамин (Королев).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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