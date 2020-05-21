В Минздраве оценили внедрение системы мониторинга лекарств

Ранее сообщалось, что регистрация в системе цифровой маркировки с 1 июля текущего года станет лицензионным требованием для производителей лекарств.

Внедрение маркировки позволит защитить население от фальсифицированных лекарств, а также предоставит возможность гражданам проверять легальность препаратов с помощью мобильного приложения, подчеркнули в пресс-службе.

С 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых идентификационных кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.