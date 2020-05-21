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2020-05-21T00:42
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Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год
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РИА Новости

Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год

00:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2019 год, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о проекте федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2019 год", - говорится в сообщении.
Минфин в январе сообщал, что, по предварительной оценке, профицит бюджета РФ за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей. В 2019 году в российскую казну поступило 20,188 триллиона рублей доходов, что составляет 101,1% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете. Расходы исполнены в объеме 18,220 триллиона рублей, или 98,5% к утвержденному законом о бюджете показателю и 94,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.
ФНС перечислила в бюджет 12,612 триллиона рублей, или 100,5% к прогнозным показателям. Доходы от ФТС составили 5,729 триллиона рублей, или 101,6% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы власти перечислили в бюджет средства в сумме 1,847 триллиона рублей, 103,5% к прогнозным показателям на 2019 год.
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