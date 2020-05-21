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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T02:35
https://ria.ru/20200521/1571757159.html
Юрист объяснил, как быть, если ошибочно оштрафовали за нарушение изоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570932979_531:0:3072:1429_1036x0_80_0_0_03123036fd9b5d5c052b440600f1b297.jpg
РИА Новости

Юрист объяснил, как быть, если ошибочно оштрафовали за нарушение изоляции

02:35 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет документы у мужчины на роликах на Москворецкой набережной в Москве
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины на роликах на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Если вас по ошибке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, обжаловать решение можно в суде или в органе, составившем протокол, предъявив действующий пропуск или доказательства, подтверждающие обстоятельства выхода из дома без него, рассказала агентству "Прайм" адвокат, партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Полина Павлова.
Задержать за нарушение самоизоляции могут только в случае, если у вас не будет при себе паспорта, добавила эксперт. Если личность установить можно — составят протокол на месте. "Следует учитывать, что вы имеете право свободно передвигаться без оформления пропуска в некоторых случаях: обращение за медицинской помощью, посещение магазина, аптеки…", — пояснила Павлова.
"Если сотрудники полиции или иных органов останавливают для выяснения причины нахождения на улице, вы должны показать пропуск или пояснить, в каких целях вы покинули место проживания. Если, несмотря на объяснение, будет составлен протокол об административном правонарушении, его можно обжаловать", — добавляет эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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