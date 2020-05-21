Юрист объяснил, как быть, если ошибочно оштрафовали за нарушение изоляции

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Если вас по ошибке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, обжаловать решение можно в суде или в органе, составившем протокол, предъявив действующий пропуск или доказательства, подтверждающие обстоятельства выхода из дома без него, рассказала агентству "Прайм" адвокат, партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Полина Павлова.
Задержать за нарушение самоизоляции могут только в случае, если у вас не будет при себе паспорта, добавила эксперт. Если личность установить можно — составят протокол на месте. "Следует учитывать, что вы имеете право свободно передвигаться без оформления пропуска в некоторых случаях: обращение за медицинской помощью, посещение магазина, аптеки…", — пояснила Павлова.
"Если сотрудники полиции или иных органов останавливают для выяснения причины нахождения на улице, вы должны показать пропуск или пояснить, в каких целях вы покинули место проживания. Если, несмотря на объяснение, будет составлен протокол об административном правонарушении, его можно обжаловать", — добавляет эксперт.
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