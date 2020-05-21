Юрист объяснил, как быть, если ошибочно оштрафовали за нарушение изоляции

Задержать за нарушение самоизоляции могут только в случае, если у вас не будет при себе паспорта, добавила эксперт. Если личность установить можно — составят протокол на месте. "Следует учитывать, что вы имеете право свободно передвигаться без оформления пропуска в некоторых случаях: обращение за медицинской помощью, посещение магазина, аптеки…", — пояснила Павлова.