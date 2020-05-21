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Туризм
2020-05-21T03:42
https://ria.ru/20200521/1571729294.html
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571729118_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_159bcd2c9161afd10d8f3f450cc25187.jpg
РИА Новости

В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции

03:42 21.05.2020
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© AP Photo / Revolution Event Design & Production/Katie KirbyСтолы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
© AP Photo / Revolution Event Design & Production/Katie Kirby
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В США необычные столы позволят соблюдать дистанцию между посетителями кафе, сообщает UPI.
Кафе в штате Мэриленд, готовящееся к открытию в условиях пандемии, предлагает клиентам расположиться за необычными столами – на колесах и с бампером.
Пока бар-гриль открыт только для обслуживания на вынос. Его сотрудники выложили в соцсети ролик, в котором они тестируют необычные столы.
Колеса позволяют легко перемещать мебель в помещении и на улице, а бампер, окружающий каждый стол, гарантирует соблюдение дистанции.
Кафе
17 мая, 04:09Туризм
В США в кафе используют надувных кукол для соблюдения дистанции
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ТуризмКафеНовости - ТуризмСШАМэрилендТуризм
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