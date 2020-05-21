В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В США необычные столы позволят соблюдать дистанцию между посетителями кафе, сообщает UPI.
Кафе в штате Мэриленд, готовящееся к открытию в условиях пандемии, предлагает клиентам расположиться за необычными столами – на колесах и с бампером.
Пока бар-гриль открыт только для обслуживания на вынос. Его сотрудники выложили в соцсети ролик, в котором они тестируют необычные столы.
Колеса позволяют легко перемещать мебель в помещении и на улице, а бампер, окружающий каждый стол, гарантирует соблюдение дистанции.