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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:14
https://ria.ru/20200520/1571738020.html
КТК пожертвовал 30 аппаратов ИВЛ регионам, где ведет работу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

КТК пожертвовал 30 аппаратов ИВЛ регионам, где ведет работу

16:14 20.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) направил в больницы Астраханской области, Калмыкии, Ставропольского и Краснодарского краев 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения коронавируса COVID-19, сообщает компания.
"В частности, по просьбе региональных администраций, АО "КТК-Р" заключило договоры на поставку 30 аппаратов ИВЛ. Из 25 аппаратов производства компании Lufter, по шесть штук поступят в больницы Астраханской области и Республики Калмыкия, по пять - в лечебные учреждения Ставрополья и Кубани, еще три единицы получат медики Новороссийска", - сообщает консорциум.
Также КТК уточняет, что акционеры и руководство консорциума выделили около 100 миллионов рублей и почти 70 миллионов тенге в рамках целевой благотворительной программы для регионов России и Казахстана, по территории которых проходит трасса нефтепровода КТК.
"Эти средства направлены на приобретение современной аппаратуры и средств защиты, необходимых медицинским учреждениям для организации эффективного лечения больных коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках ранее заключённого договора, Новороссийск получит пять аппаратов ИВЛ Hamilton C3. Для защиты врачей, работающих с больными коронавирусом в Астраханской области, АО "КТК-Р" закупило 4,5 тысячи специальных медицинских комбинезонов, уточняет консорциум. В Казахстане АО "КТК-К" за счет целевых благотворительных средств заключает договор на поставку 12 автомобилей скорой медицинской помощи УАЗ для лечебных учреждений Атырауской области на общую сумму около 70 миллионов тенге, отмечается в сообщении.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Крупнейшие акционеры - РФ (31% акций), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium (15%).
Логотип компании KRET
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Распространение нового коронавирусаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ChevronНовороссийскРеспублика КалмыкияАстраханская областьЭкономика
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