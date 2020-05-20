КТК пожертвовал 30 аппаратов ИВЛ регионам, где ведет работу

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) направил в больницы Астраханской области, Калмыкии, Ставропольского и Краснодарского краев 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения коронавируса COVID-19, сообщает компания.
"В частности, по просьбе региональных администраций, АО "КТК-Р" заключило договоры на поставку 30 аппаратов ИВЛ. Из 25 аппаратов производства компании Lufter, по шесть штук поступят в больницы Астраханской области и Республики Калмыкия, по пять - в лечебные учреждения Ставрополья и Кубани, еще три единицы получат медики Новороссийска", - сообщает консорциум.
Также КТК уточняет, что акционеры и руководство консорциума выделили около 100 миллионов рублей и почти 70 миллионов тенге в рамках целевой благотворительной программы для регионов России и Казахстана, по территории которых проходит трасса нефтепровода КТК.
"Эти средства направлены на приобретение современной аппаратуры и средств защиты, необходимых медицинским учреждениям для организации эффективного лечения больных коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках ранее заключённого договора, Новороссийск получит пять аппаратов ИВЛ Hamilton C3. Для защиты врачей, работающих с больными коронавирусом в Астраханской области, АО "КТК-Р" закупило 4,5 тысячи специальных медицинских комбинезонов, уточняет консорциум. В Казахстане АО "КТК-К" за счет целевых благотворительных средств заключает договор на поставку 12 автомобилей скорой медицинской помощи УАЗ для лечебных учреждений Атырауской области на общую сумму около 70 миллионов тенге, отмечается в сообщении.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Крупнейшие акционеры - РФ (31% акций), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium (15%).