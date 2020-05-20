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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:25
https://ria.ru/20200520/1571722923.html
У сотрудника минздрава Кабардино-Балкарии выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

У сотрудника минздрава Кабардино-Балкарии выявили коронавирус

12:25 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Сотрудник министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом, он находится на самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб.
"Один человек с положительным результатом теста на коронавирус выявлен в минздраве Кабардино-Балкарии. Сотрудник, а также контактировавшие с ним коллеги в целях профилактики переведены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
В штабе РИА Новости уточнили, что болезнь у сотрудника министерства протекает в легкой форме, он заразился не на работе.
Всего в регионе выявлено 1952 случая заражения COVID-2019, скончались восемь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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