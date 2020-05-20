У сотрудника минздрава Кабардино-Балкарии выявили коронавирус

НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Сотрудник министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии заболел Сотрудник министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом , он находится на самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб.

"Один человек с положительным результатом теста на коронавирус выявлен в минздраве Кабардино-Балкарии. Сотрудник, а также контактировавшие с ним коллеги в целях профилактики переведены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

В штабе РИА Новости уточнили, что болезнь у сотрудника министерства протекает в легкой форме, он заразился не на работе.

Всего в регионе выявлено 1952 случая заражения COVID-2019, скончались восемь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.