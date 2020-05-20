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2020-05-20T13:02
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Президент Украины заявил, что не является лоббистом интересов олигархов
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РИА Новости

Президент Украины заявил, что не является лоббистом интересов олигархов

12:16 20.05.2020 (обновлено: 13:02 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не является лоббистом интересов украинских олигархов, они понимают, что нет смысла ему что-то предлагать.
"Я не являюсь лоббистом их (олигархов -ред.) интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они или боятся, или не хотят, или даже нет смысла в том, чтобы мне это предлагать. Где-то оно иногда пролазит, не без этого. Поэтому, когда меня спрашивают, почему вы кого-то уволили, то иногда по этим причинам", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая прошлого года.
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