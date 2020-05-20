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Религия и мировоззрение
2020-05-20T12:16
https://ria.ru/20200520/1571722090.html
Правозащитный центр ВРНС: обращение в СК из-за пандемии было легитимным
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РИА Новости

Правозащитный центр ВРНС: обращение в СК из-за пандемии было легитимным

12:16 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) подтвердил легитимность своего обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку причин возникновения пандемии коронавируса, несмотря на противоположное заявления замглавы ВРНС, следует из сообщения пресс-службы собора, опубликованного на сайте организации.
Ранее правозащитный центр ВРНС обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан. По словам авторов обращения, дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер. Также центр попросил проверить, "проводятся ли мероприятия по самостоятельным исследованиям в указанной сфере силами исключительно российских ученых и под контролем компетентных органов РФ".
Позже замглавы ВРНС и первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил РИА Новости, что это обращение правозащитного центра не было согласовано с членами бюро собора и является выражением частного мнения директора правозащитного центра Романа Силантьева. При этом Щипков согласился, что расследование причин пандемии необходимо провести, но после победы над ней.
"Мы подтверждаем наше обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России о необходимости провести проверку обстоятельств и причин возникновения пандемии коронавируса. Инициатива правозащитного центра ВРНС соответствует всем необходимым юридическим нормам и является не только легитимной, но и актуальной для русского общества", - говорится в сообщении пресс-службы ВРНС.
В организации уточняют, что правозащитный центр осуществляет юридическое сопровождение деятельности собора, но вместе с тем, на него "возложены серьезнейшие социальные задачи, для решения которых ему как подразделению ВРНС предоставлена существеннейшая автономия и независимость".
"Руководящими документами являются устав ВРНС и положение о правозащитном центре. В целях реализации задач, прописанных в данных документах, центр действует самостоятельно", - подчеркнули в пресс-службе.
Александр Щипков, отмечают в сообщении, совсем недавно стал членом бюро ВРНС и "попросту не знал тонкостей принятия решений во всех структурах собора".
XXII Всемирный русский народный собор
18 мая, 18:56Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияВРНСНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковОбщество
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