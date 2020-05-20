Правозащитный центр ВРНС: обращение в СК из-за пандемии было легитимным

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) подтвердил легитимность своего обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку причин возникновения пандемии коронавируса, несмотря на противоположное заявления замглавы ВРНС, следует из сообщения пресс-службы собора, опубликованного на сайте организации.

Ранее правозащитный центр ВРНС обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан. По словам авторов обращения, дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер. Также центр попросил проверить, "проводятся ли мероприятия по самостоятельным исследованиям в указанной сфере силами исключительно российских ученых и под контролем компетентных органов РФ".

Позже замглавы ВРНС и первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил РИА Новости, что это обращение правозащитного центра не было согласовано с членами бюро собора и является выражением частного мнения директора правозащитного центра Романа Силантьева. При этом Щипков согласился, что расследование причин пандемии необходимо провести, но после победы над ней.

"Мы подтверждаем наше обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России о необходимости провести проверку обстоятельств и причин возникновения пандемии коронавируса. Инициатива правозащитного центра ВРНС соответствует всем необходимым юридическим нормам и является не только легитимной, но и актуальной для русского общества", - говорится в сообщении пресс-службы ВРНС.

В организации уточняют, что правозащитный центр осуществляет юридическое сопровождение деятельности собора, но вместе с тем, на него "возложены серьезнейшие социальные задачи, для решения которых ему как подразделению ВРНС предоставлена существеннейшая автономия и независимость".

"Руководящими документами являются устав ВРНС и положение о правозащитном центре. В целях реализации задач, прописанных в данных документах, центр действует самостоятельно", - подчеркнули в пресс-службе.