В КБР умер восьмой пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

Отмечается, что в республике выявлено 66 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1952 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 54 человека, общее число выздоровевших составило 515.

По информации штаба, в трех госпиталях региона находятся 433 человека, на амбулаторном лечении – 398 человек, в том числе 39 детей, еще 598 человек, включая 205 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе находятся 2476 человек, имевших контакты с зараженными людьми.