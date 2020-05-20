В КБР умер восьмой пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 20 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, всего в республике умерли восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки скончался один человек – житель Нальчика 1940 года рождения, который имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет, онкологию и гипертонию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике выявлено 66 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1952 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 54 человека, общее число выздоровевших составило 515.
По информации штаба, в трех госпиталях региона находятся 433 человека, на амбулаторном лечении – 398 человек, в том числе 39 детей, еще 598 человек, включая 205 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе находятся 2476 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.