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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:44
https://ria.ru/20200520/1571719059.html
В КБР умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В КБР умер восьмой пациент с коронавирусом

11:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, всего в республике умерли восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки скончался один человек – житель Нальчика 1940 года рождения, который имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет, онкологию и гипертонию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике выявлено 66 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1952 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 54 человека, общее число выздоровевших составило 515.
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По информации штаба, в трех госпиталях региона находятся 433 человека, на амбулаторном лечении – 398 человек, в том числе 39 детей, еще 598 человек, включая 205 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе находятся 2476 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоНальчик
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