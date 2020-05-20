В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1577

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1577, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 15 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1049 человек, 60 умерли.

За вторник в республике провели 7980 тестов на коронавирус, за все время – 245580.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.