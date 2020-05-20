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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:28
https://ria.ru/20200520/1571717579.html
Голикова: с начала года на границе выявили 609 человек с заболеваниями
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РИА Новости

Голикова: с начала года на границе выявили 609 человек с заболеваниями

11:28 20.05.2020
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© РИА Новости / Стоп-кадр видео / Перейти в фотобанкСотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета
© РИА Новости / Стоп-кадр видео
Перейти в фотобанк
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. С 31 декабря 2019 года по сегодняшний день на пунктах пропуска госграницы России досмотрено более 5 миллионов россиян и иностранцев, выявлено 609 человек с признаками инфекционных заболеваний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С 31 декабря 2019 года по сегодняшний день на пунктах пропуска государственной границы досмотрено более 5 миллионов наших граждан и иностранных граждан. За этот период выявлено 609 человек с признаками инфекционных заболеваний",- сказала Голикова на правяасе в Совете Федерации.
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По её словам, во всех случаях проведён полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнения эпидемситуации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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