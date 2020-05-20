Голикова: с начала года на границе выявили 609 человек с заболеваниями

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. С 31 декабря 2019 года по сегодняшний день на пунктах пропуска госграницы России досмотрено более 5 миллионов россиян и иностранцев, выявлено 609 человек с признаками инфекционных заболеваний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С 31 декабря 2019 года по сегодняшний день на пунктах пропуска государственной границы досмотрено более 5 миллионов наших граждан и иностранных граждан. За этот период выявлено 609 человек с признаками инфекционных заболеваний",- сказала Голикова на правяасе в Совете Федерации.
По её словам, во всех случаях проведён полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнения эпидемситуации.
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