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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:53
https://ria.ru/20200520/1571715176.html
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_0:190:2986:1870_1036x0_80_0_0_2d5226f155c6a63aa5491e3e366e2ec7.jpg
РИА Новости

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

10:53 20.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПермь
Пермь
© РИА Новости / Мария Ващук
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Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Это связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни. Изменения в указ будут внесены 20 мая", — цитирует врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.
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В первую очередь продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и крупных торговых центров. По мнению властей, это места, где риск заражения наиболее высок. Также запрещена деятельность предприятий, которые не имеют разрешений на работу.
Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев заявил, что пока преждевременно говорить о других изменениях режима — открытии мест общественного пользования, кафе и торговых центров.
"Если сейчас вводить новые послабления, то может произойти новая вспышка заболевания и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер", — прокомментировал ситуацию Костарев.
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В пресс-службе краевой администрации уточнили, что оперштаб 25 мая вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
Режим строгой самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом введен в Пермском крае 2 апреля. Власти смягчили ограничительные меры 12 мая: жителям разрешили прогулки в одиночку или с членами семьи, занятия спортом на улице, открыли магазины малой площади, парикмахерские, МФЦ и некоторые организации. Послабления не распространяются на жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.
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