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Республика Адыгея
2020-05-20T10:49
https://ria.ru/20200520/1571714888.html
В Адыгее работающие с COVID-19 медики получили президентские доплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571499325_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_d990607d2f9bdf463ce963a16c891b57.jpg
РИА Новости

В Адыгее работающие с COVID-19 медики получили президентские доплаты

10:49 20.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинские работники. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Президентские доплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, перечислены в полном объеме, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках заседания регионального оперштаба обсудил с членами кабмина республики и главами муниципалитетов ход исполнения поручений президента РФ, данных в связи ситуацией вокруг коронавируса.
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"Отдельное внимание было уделено осуществлению доплат медицинским работникам, глава Адыгеи подчеркнул, что данные средства должны доводиться до персонала своевременно и в полном объёме. По информации минздрава республики, на сегодняшний день президентские доплаты перечислены всем работникам системы здравоохранения региона, которые задействованы в лечении и оказании помощи больным коронавирусом", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Кумпилов поручил главам муниципалитетов вести постоянный мониторинг реализации как федеральных, так и региональных мер поддержки в области экономики и социальной сферы.
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"Наша с вами задача – обеспечить на уровне региона безусловное исполнение всех принятых руководством страны решений, чтобы минимизировать последствия эпидемии для людей", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
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