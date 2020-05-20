В Адыгее работающие с COVID-19 медики получили президентские доплаты

"Отдельное внимание было уделено осуществлению доплат медицинским работникам, глава Адыгеи подчеркнул, что данные средства должны доводиться до персонала своевременно и в полном объёме. По информации минздрава республики, на сегодняшний день президентские доплаты перечислены всем работникам системы здравоохранения региона, которые задействованы в лечении и оказании помощи больным коронавирусом", - говорится в сообщении.