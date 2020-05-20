В Адыгее работающие с COVID-19 медики получили президентские доплаты

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Президентские доплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, перечислены в полном объеме, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках заседания регионального оперштаба обсудил с членами кабмина республики и главами муниципалитетов ход исполнения поручений президента РФ, данных в связи ситуацией вокруг коронавируса.
"Отдельное внимание было уделено осуществлению доплат медицинским работникам, глава Адыгеи подчеркнул, что данные средства должны доводиться до персонала своевременно и в полном объёме. По информации минздрава республики, на сегодняшний день президентские доплаты перечислены всем работникам системы здравоохранения региона, которые задействованы в лечении и оказании помощи больным коронавирусом", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Кумпилов поручил главам муниципалитетов вести постоянный мониторинг реализации как федеральных, так и региональных мер поддержки в области экономики и социальной сферы.
"Наша с вами задача – обеспечить на уровне региона безусловное исполнение всех принятых руководством страны решений, чтобы минимизировать последствия эпидемии для людей", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф