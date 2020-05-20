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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:41
https://ria.ru/20200520/1571714483.html
На Камчатке пять детдомов закроют на карантин по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397743_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_3b57b6dcea5629381eebcf9c1fc5f544.jpg
РИА Новости

На Камчатке пять детдомов закроют на карантин по коронавирусу

10:41 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая — РИА Новости. Сразу пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья закрываются на двухнедельный карантин на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что такие меры приняты после того, как у воспитанника одного из интернатов подтвердился диагноз COVID-19.
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"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - говорится в сообщении.
По данным властей, для организации работы пяти учреждений в условиях карантинной изоляции потребуется 90 сотрудников. Все они получат специальные выплаты из краевого бюджета, размер которых в настоящее время определяется, готовится соответствующая документация.
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По данным на 20 мая, в Камчатском крае зарегистрированы 536 граждан, инфицированных COVID-19, в том числе 21 ребенок в возрасте до 17 лет. 193 человека выздоровели, три пациента скончались. Всего в регионе проведено 32 444 теста на коронавирус. Темп прироста инфицированных за сутки составил 4,08%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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