На Камчатке пять детдомов закроют на карантин по коронавирусу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая — РИА Новости. Сразу пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья закрываются на двухнедельный карантин на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что такие меры приняты после того, как у воспитанника одного из интернатов подтвердился диагноз COVID-19.

"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - говорится в сообщении.

По данным властей, для организации работы пяти учреждений в условиях карантинной изоляции потребуется 90 сотрудников. Все они получат специальные выплаты из краевого бюджета, размер которых в настоящее время определяется, готовится соответствующая документация.

По данным на 20 мая, в Камчатском крае зарегистрированы 536 граждан, инфицированных COVID-19, в том числе 21 ребенок в возрасте до 17 лет. 193 человека выздоровели, три пациента скончались. Всего в регионе проведено 32 444 теста на коронавирус. Темп прироста инфицированных за сутки составил 4,08%.