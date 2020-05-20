В России за сутки 9262 человека выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в России после коронавируса были выписаны рекордные 9 262 человека, всего выздоровели 85 392, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки выписано 9 262 человека... За весь период выписано 85 392", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки в Москве выписаны 5 440 человек, в Подмосковье - 283, 263 - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф