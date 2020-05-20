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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:40
https://ria.ru/20200520/1571714410.html
В России за сутки 9262 человека выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В России за сутки 9262 человека выздоровели от COVID-19

10:40 20.05.2020
419
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в России после коронавируса были выписаны рекордные 9 262 человека, всего выздоровели 85 392, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки выписано 9 262 человека... За весь период выписано 85 392", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки в Москве выписаны 5 440 человек, в Подмосковье - 283, 263 - в Дагестане.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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