Ярославские врачи получат областные доплаты за работу с COVID-19

"В стационарах будем доплачивать не только медикам, но и персоналу, который задействован в организации всего процесса помощи, в том числе уборщицам и буфетчицам – они тоже соприкасаются с ковидными больными. Все доплаты будут начислены за апрель и май", - подчеркнул Миронов.