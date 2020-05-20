Ярославские врачи получат областные доплаты за работу с COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился выделить 34 миллиона рублей на региональные доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, также выплаты положены и другому персоналу больниц – уборщицам, буфетчицам.
Губернатор на своей странице в Facebook рассказал, что Ярославская область получила из федерального бюджета 300 миллионов рублей на стимулирующие доплаты. Они уже перечислены в медицинские организации области. Выплаты получат более чем 2 тысячи медиков региона.
"В ближайшее время специалисты региона, которые работают с коронавирусными больными, получат и региональные доплаты. Из резервного фонда правительства области на это будет выделено 34 миллиона рублей", - заявил глава региона, отметив, что подписал соответствующее постановление.
Выплаты получат специалисты службы скорой помощи – от врачей до водителей, специалисты первичного звена - участковые педиатры и терапевты, врачи общей практики, пульмонологи и инфекционисты, а также средний медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь на дому и в условиях поликлиник.
"В стационарах будем доплачивать не только медикам, но и персоналу, который задействован в организации всего процесса помощи, в том числе уборщицам и буфетчицам – они тоже соприкасаются с ковидными больными. Все доплаты будут начислены за апрель и май", - подчеркнул Миронов.
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