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Найденного в Кировской области мальчика отправили в больницу
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РИА Новости

Найденного в Кировской области мальчика отправили в больницу

10:19 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Четырехлетнего мальчика, найденного в лесу Кировской области после 2 суток поисков, на вертолете санитарной авиации доставили в детскую областную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщило правительство региона.
Вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик. В правоохранительные органы родители сообщили о его пропаже только на следующий день. К поискам подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники полиции, уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители. Региональное СУСК РФ возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Спустя двое суток, во вторник в 17.15, группа полицейских и волонтеров, которую вела служебная овчарка Тарон, обнаружила мальчика живым в лесу примерно в 1,5 километрах от дома.
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"Спасенного четырехлетнего мальчика на вертолете санитарной авиации доставили в детскую областную больницу. Состояние ребёнка относительно удовлетворительное: травм нет, небольшое общее переохлаждение, укусы клещей. Сейчас он находится под наблюдением врачей", - сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов назвал чудом тот факт, что детский организм смог выдержать двое суток в холодном лесу. "Когда ребенок был найден, сразу же приехала бригада скорой помощи, прилетела санавиация. Вертолет сел в непосредственной близости от того места, где ребенок был найден. Сейчас ребенок доставлен в детскую областную клиническую больницу, где он получит всю необходимую помощь", - отметил Курдюмов.
По словам медиков, на ребенке было обнаружено 4 клеща, мальчику ввели противоклещевой иммуноглобулин и назначили антибактериальную терапию для профилактики.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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