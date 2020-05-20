Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:38
https://ria.ru/20200520/1571708310.html
В Узбекистане за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

08:13 20.05.2020 (обновлено: 09:38 20.05.2020)
1500
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 25 и достигло 2,88 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 2855, 13 пациентов скончались, 2338 выздоровели.
Пермь
19 мая, 08:56Распространение нового коронавируса
Восьми пермякам помогли вернуться из Узбекистана

"По состоянию на 20 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2880", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 25 новых случаев 20 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, пять – у находящихся в карантине. Во вторник всего было зафиксировано 64 новых случаев COVID-19, в понедельник - 38, в воскресенье - 15.

По данным ведомства, на лечении находятся 529 пациентов с коронавирусом, в том числе шесть - в тяжелом состоянии.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
16 мая, 11:58Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Узбекистан
В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса
Тестирование на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло на 11
Тестирование на коронавирус
В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749
Контейнерная зона в Узбекистане
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,85 тысячи
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии за сутки число случаев COVID-19 выросло на 5,6 тысячи
Киргизия
В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Россияне в среду вернутся на родину с Мальты, Кипра и из Узбекистана
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
05:29Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
Лента новостейМолния