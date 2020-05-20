В Узбекистане за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

ТАШКЕНТ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 25 и достигло 2,88 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 2855, 13 пациентов скончались, 2338 выздоровели.
"По состоянию на 20 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2880", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 25 новых случаев 20 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, пять – у находящихся в карантине. Во вторник всего было зафиксировано 64 новых случаев COVID-19, в понедельник - 38, в воскресенье - 15.
По данным ведомства, на лечении находятся 529 пациентов с коронавирусом, в том числе шесть - в тяжелом состоянии.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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