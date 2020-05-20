В Узбекистане за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 20 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2880", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 25 новых случаев 20 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, пять – у находящихся в карантине. Во вторник всего было зафиксировано 64 новых случаев COVID-19, в понедельник - 38, в воскресенье - 15.