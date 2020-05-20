Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем, снятый из кабины пилотов.
Как сообщили в Минобороны, экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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