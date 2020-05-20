Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T06:50
https://ria.ru/20200520/1571707004.html
В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков

06:50 20.05.2020
64
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая - РИА Новости. Всех вахтовиков, приезжающих в Амурскую область на работу, проверят на коронавирусную инфекцию, для почти 6 тысяч человек, которых в мае-июне ожидают в регионе, подготовят санатории, базы отдыха и гостиницы, где они будут проходить карантин, сообщило правительство Приамурья.
"Прогнозная численность сотрудников, прибывающих из других регионов на выполнение работ вахтовых методом, в мае-июне 2020 года, составит 5898 человек. В основной массе это специалисты, занятые на строительстве Амурского ГПЗ, на работе в РЖД, на крупных золотодобывающих предприятиях… Оперативным штабом рассматриваются места для размещения вахтовых рабочих на обсервацию. Это 1136 мест в санаториях и базах отдыха, 1145 мест в гостиницах региона", - говорится в сообщении.
Также все вахтовики пройдут через тепловизор в аэропорту Благовещенска, их ждет "обязательное тестирование на COVID-19 в пункте вылета и через 10 дней после прибытия в регион", в обсерваторах на изоляции под наблюдением медиков люди проведут по две недели. Организации, привлекающие вахтовиков, должны сообщить в оперативный штаб региона дату прибытия сотрудников в Приамурье и пофамильный список.
Сейчас в области, по данным властей, более 40 тысяч вахтовиков заняты в 193 организациях. Всего в Приамурье выявлено 247 случаев COVID-19, 65 человек выздоровели, одна женщина скончалась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
Логотип НАСА
Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19
Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения данных о больницах в РФ
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Полиция
КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
Дагестан
В Дагестане введут пропускной режим в районах, где не соблюдают изоляцию
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса
Амурский тигр
На "Земле леопарда" рассказали, как тигры относятся к нарушителям границ
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Ученые рассказали, как улучшить прогнозы по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Иркутской области ввели обязательный масочный режим
07:05В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19
07:03У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
Лента новостейМолния