В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая - РИА Новости. Всех вахтовиков, приезжающих в Амурскую область на работу, проверят на коронавирусную инфекцию, для почти 6 тысяч человек, которых в мае-июне ожидают в регионе, подготовят санатории, базы отдыха и гостиницы, где они будут проходить карантин, сообщило правительство Приамурья.
"Прогнозная численность сотрудников, прибывающих из других регионов на выполнение работ вахтовых методом, в мае-июне 2020 года, составит 5898 человек. В основной массе это специалисты, занятые на строительстве Амурского ГПЗ, на работе в РЖД, на крупных золотодобывающих предприятиях… Оперативным штабом рассматриваются места для размещения вахтовых рабочих на обсервацию. Это 1136 мест в санаториях и базах отдыха, 1145 мест в гостиницах региона", - говорится в сообщении.
Также все вахтовики пройдут через тепловизор в аэропорту Благовещенска, их ждет "обязательное тестирование на COVID-19 в пункте вылета и через 10 дней после прибытия в регион", в обсерваторах на изоляции под наблюдением медиков люди проведут по две недели. Организации, привлекающие вахтовиков, должны сообщить в оперативный штаб региона дату прибытия сотрудников в Приамурье и пофамильный список.
Сейчас в области, по данным властей, более 40 тысяч вахтовиков заняты в 193 организациях. Всего в Приамурье выявлено 247 случаев COVID-19, 65 человек выздоровели, одна женщина скончалась.
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